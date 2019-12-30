Станцію метро у центрі Києва закрили через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Станцію метро у центрі Києва - "Хрещатик" - та пересадку на "Майдан Незалежності" закрили через повідомлення про замінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
"Станцію "Хрещатик" + пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - повідомили у метрополітені.
Інформація про відкриття станції, як вказано, буде опублікована одразу після завершення перевірки.
Нагадаємо, 5 грудня у Києві закривали станцію метро через загрозу вибуху.