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Станцію метро у центрі Києва закрили через загрозу вибуху

Станцію метро у центрі Києва закрили через загрозу вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Станцію метро у центрі Києва - "Хрещатик" - та пересадку на "Майдан Незалежності" закрили через повідомлення про замінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Хрещатик" + пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - повідомили у метрополітені.

Інформація про відкриття станції, як вказано, буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, 5 грудня у Києві закривали станцію метро через загрозу вибуху.

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