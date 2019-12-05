У Києві закрили станцію метро через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Києві закрили станцію метрополітену “Дарниця”, через анонімне повідомлення про замінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП “Київський метрополітен”.
“Увага! Станцію „Дарниця“ зачинено для пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що наразі проводиться перевірка за фактом повідомленні про мінування.
Нагадаємо, нещодавно кіберполіція затримала “мінерів” навчальних закладів у декількох містах України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові не знайшли вибухівки у 285 "замінованих" анонімом об'єктів