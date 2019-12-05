В Киеве закрыли станцию метро из-за угрозы взрыва

“Внимание! Станция „Дарница“ закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время проводится проверка по факту сообщении о минировании.

Напомним, недавно киберполиции задержала “минеров” учебных заведений в нескольких городах Украины.

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