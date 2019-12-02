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Кіберполіція затримала "мінерів" навчальних закладів у декількох містах України

Кіберполіція затримала "мінерів" навчальних закладів у декількох містах України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Кіберполіція затримала зловмисників, які протягом декількох днів повідомили про "мінування" майже двох десятків навчальних закладів на Хмельниччині та у Дніпрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кіберполіції.

"Викрито двох молодиків у "мінуванні" навчальних закладів. Упродовж декількох днів зловмисники повідомили про замінування майже двох десятків навчальних закладів на Хмельниччині та у Дніпрі. Таким чином вони хотіли створити штучний ажіотаж навколо "замінувань", про які стало відомо із засобів масової інформації", - сказано у повідомленні.

Під час обшуку помешкань фігурантів справи, кіберполіція вилучила техніку, що використовувалася для надсилання хибних повідомлень про злочин. Її направлено на експертизу.

Згідно санкції статті зловмисникам наразі загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві судитимуть "мінера", який протягом року зірвав більше 100 засідань Оболонського районного суду, намагаючись відтягнути призначення покарання.

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