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Киберполиции задержала "минеров" учебных заведений в нескольких городах Украины

Киберполиции задержала "минеров" учебных заведений в нескольких городах Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Киберполиция задержала злоумышленников, которые в течение нескольких дней сообщили о "минировании" почти двух десятков учебных заведений в Хмельницкой области и в Днепре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

"Разоблачены двое молодых людей в "минировании" учебных заведений. В течение нескольких дней злоумышленники сообщили о заминировании почти двух десятков учебных заведений в Хмельницкой области и в Днепре. Таким образом они хотели создать искусственный ажиотаж вокруг "заминирований", о которых стало известно из средств массовой информации" , - говорится в сообщении.

Во время обыска помещений фигурантов дела, киберполиция изъяла технику, которая использовалась для отправки ложных сообщений о преступлении. Она направлена на экспертизу.

Согласно санкции статьи злоумышленникам теперь грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в Киеве будут судить "минера", который в течение года сорвал более 100 заседаний Оболонского районного суда, пытаясь оттянуть назначение наказания.

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