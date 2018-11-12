Станцию метро "Дарница" "заминировали"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. КП “Киевский метрополитен” предупредил киевлян и гостей столицы о временном прекращении работы станции метро “Дарница” за анонимного звонка о заминировании. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице в Twitter, передает УНН.
“Внимание! Станция „Дарница“ закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка”, - говорится в сообщении.
Напомним, 2 ноября около 19:00 закрыли станцию метро “Майдан Незалежности”. Станция возобновила работу через 40 минут.
Также 31 октября станция метро “Льва Толстого” киевского метро была закрыта на вход и выход из-за сообщения о заминировании, которое поступало дважды за сутки.
Отметим, что с наступлением осени в Киеве участились анонимные звонки с сообщениями о заминировании. Так, 9 октября “минировали” станцию метро “Житомирская”.
В августе 2018 года мужчину, угрожавшего взорвать помещение фирмы в марте 2018 года, приговорили к 2 годам лишения свободы.
Увага!
Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка.