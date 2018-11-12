Станцию метро "Дарница" "заминировали"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107003 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113935 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151696 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145785 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137117 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128509 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172205 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118108 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141665 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Станцию метро "Дарница" "заминировали"

Станцию метро "Дарница" "заминировали"

Киев  •  УНН

 • 73786 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. КП “Киевский метрополитен” предупредил киевлян и гостей столицы о временном прекращении работы станции метро “Дарница” за анонимного звонка о заминировании. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице в Twitter, передает УНН.

“Внимание! Станция „Дарница“ закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка”, - говорится в сообщении.

Напомним, 2 ноября около 19:00 закрыли станцию ​​метро “Майдан Незалежности”. Станция возобновила работу через 40 минут.

Также 31 октября станция метро “Льва Толстого” киевского метро была закрыта на вход и выход из-за сообщения о заминировании, которое поступало дважды за сутки.

Отметим, что с наступлением осени в Киеве участились анонимные звонки с сообщениями о заминировании. Так, 9 октября “минировали” станцию метро “Житомирская”.

В августе 2018 года мужчину, угрожавшего взорвать помещение фирмы в марте 2018 года, приговорили к 2 годам лишения свободы.

Увага!
Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка.

— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 12 листопада 2018 р.

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