Станцію метро "Дарниця" "замінували"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. КП "Київський метрополітен" попередив киян і гостей столиці про тимчасове припинення роботи станції метро "Дарниця" через анонімний дзвінок про замінування. Про це повідомила прес-служба підприємства на сторінці у Twitter, передає УНН.
“Увага! Станцію „Дарниця“ зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 2 листопада близько 19:00 закрили станцію метро “Майдан Незалежності”. Станція відновила роботу через 40 хвилин.
Також 31 жовтня станція метро “Льва Толстого” київського метро була зачинена на вхід та вихід через повідомлення про замінування, яке надходило двічі за добу.
Зазначимо, що з настанням осені у Києві почастішали анонімні дзвінки з повідомленнями про замінування. Так, 9 жовтня “мінували” станцію метро “Житомирська”.
У серпні 2018 року чоловіка, який погрожував підірвати приміщення фірми у березні 2018 року, засудили до 2 років позбавлення волі.
Увага!
Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка.