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Состояние Юлии Скрипаль улучшилось, она начала самостоятельно пить и есть

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Дочь бывшего шпиона Юлия Скрипаль демонстрирует улучшение состояния здоровья, в то время как ее отец все еще находится в критическом состоянии в больнице. Об этом сообщает издание Sky News, ссылаясь на источники в больнице, передает УНН.

Дочь российского шпиона, которая была отравлена ​​вместе с отцом нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, начала самостоятельно принимать пищу и питье в больнице. По словам врачей, Юлия Скрипаль больше не находится в критическом состоянии и его здоровье "быстро улучшается".

33-летняя женщина хорошо реагирует на лечение, но ее отец Сергей до сих пор остается в критическом, но стабильном состоянии. Поскольку Юлия продолжает идти на поправку, власть Соединенного Королевства надеется ближайшее время получить от нее информацию, которая могла бы помочь следствию по делу о отравления.

Директор больницы, где находятся Сергей и Юлия, отметила, что, хотя состояние госпожа Скрипаль улучшилось, она "продолжает получать квалифицированную клиническую помощь 24 часа в сутки".

Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, вместе с дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери.

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