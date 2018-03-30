Состояние Юлии Скрипаль улучшилось, она начала самостоятельно пить и есть

Дочь российского шпиона, которая была отравлена ​​вместе с отцом нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, начала самостоятельно принимать пищу и питье в больнице. По словам врачей, Юлия Скрипаль больше не находится в критическом состоянии и его здоровье "быстро улучшается".

33-летняя женщина хорошо реагирует на лечение, но ее отец Сергей до сих пор остается в критическом, но стабильном состоянии. Поскольку Юлия продолжает идти на поправку, власть Соединенного Королевства надеется ближайшее время получить от нее информацию, которая могла бы помочь следствию по делу о отравления.

Директор больницы, где находятся Сергей и Юлия, отметила, что, хотя состояние госпожа Скрипаль улучшилось, она "продолжает получать квалифицированную клиническую помощь 24 часа в сутки".

Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, вместе с дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери.