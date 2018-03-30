Стан Юлії Скрипаль покращився, вона почала самостійно пити і їсти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Дочка колишнього шпигуна Юлія Скрипаль демонструє поліпшення стану здоров’я, в той час як її батько все ще знаходиться в критичному стані в лікарні. Про це повідомляє видання Sky News, посилаючись на джерела в лікарні, передає УНН.
Дочка російського шпигуна, яка була отруєна разом з батьком нервово-паралітичною речовиною в місті Солсбері, почала самостійно приймати їжу та пиття в лікарні. За словами лікарів, Юлія Скрипаль більше не знаходиться в критичному стані і її здоров’я "швидко покращується".
33-річна жінка добре реагує на лікування, але її батько Сергій досі залишається в критичному, але стабільному стані. Оскільки Юлія продовжує йти на поправку, влада Сполученого Королівства сподівається в найближчого часу отримати від неї інформацію, яка могла б допомогти слідству у справі про її отруєння.
Директор лікарні, де знаходяться Сергій та Юлія, зазначила, що, хоча стан пані Скрипаль поліпшився, вона "продовжує отримувати кваліфіковану клінічну допомогу 24 години на добу".
Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, разом з донькою Юлією був отруєний нервово-паралітичною речовиною в місті Солсбері.