Произошло два землетрясения в Италии магнитудой 6,5 и 4,6

По данным сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков землетрясения силой 6,5 находился в 117 км к северо-востоку от Рима и в 63 км к востоку от города Перуджа, пострадавшего от землетрясения 26 октября.

Землетрясение магнитудой 4,6 находилось в 127 км к северо-востоку от Рима Италии и в 13 км к юго-западу от Асколи-Пичено.

Интервал между толчками составил всего 4 минуты.