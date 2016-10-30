Произошло два землетрясения в Италии магнитудой 6,5 и 4,6
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Два землетрясения магнитудой 6,5 и 4,6 произошли в Центральной Италии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
По данным сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков землетрясения силой 6,5 находился в 117 км к северо-востоку от Рима и в 63 км к востоку от города Перуджа, пострадавшего от землетрясения 26 октября.
Землетрясение магнитудой 4,6 находилось в 127 км к северо-востоку от Рима Италии и в 13 км к юго-западу от Асколи-Пичено.
Интервал между толчками составил всего 4 минуты.