Сталося два землетруси в Італії магнітудою 6,5 і 4,6

За даними сейсмологічного центру, епіцентр підземних поштовхів землетрусу силою 6,5 знаходився в 117 км на північний схід від Риму і в 63 км на схід від міста Перуджа, яке постраждало від землетрусу 26 жовтня.

Землетрус магнітудою 4,6 знаходився в 127 км на північний схід від Риму Італія і в 13 км на південний захід від Асколі-Пічено.

Інтервал між поштовхами склав всього 4 хвилини.