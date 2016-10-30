Сталося два землетруси в Італії магнітудою 6,5 і 4,6
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Два землетруси магнітудою 6,5 і 4,6 сталися в Центральній Італії. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
За даними сейсмологічного центру, епіцентр підземних поштовхів землетрусу силою 6,5 знаходився в 117 км на північний схід від Риму і в 63 км на схід від міста Перуджа, яке постраждало від землетрусу 26 жовтня.
Землетрус магнітудою 4,6 знаходився в 127 км на північний схід від Риму Італія і в 13 км на південний захід від Асколі-Пічено.
Інтервал між поштовхами склав всього 4 хвилини.