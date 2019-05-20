Стало известно, чем закончилась "Игра престолов"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В свет вышла последняя, шестая, серия восьмого сезона сериала "Игра престолов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVline.
Так, в последнем эпизоде умерла Мать Драконов, Дейенерис Таргариен. Ее убил Джон Сноу. После этого Дрогон сжег Железный трон и унес тело Дейенерис. А Сноу взяли под стражу.
При этом, новым правителем избрали Брана Старка.
На своей странице в Instagram Эмилия Кларк, которая исполняла роль Дейенерис, написала:
"Вам, дорогие добрые чудесные фанаты, я должна вам столько благодарности за ваш пристальный взор на то, что мы сделали, и на то, что я сделала с персонажем, который уже был в сердцах многих, прежде чем я сняла платиновый парик мечты. Без вас нет нас", - написала актриса.
Она добавила, что "Игра престолов" сформировала меня как женщину, как актера и как человека".
Отметим, что в финальной серии зрители заметили пластиковую бутылку под стулом Семвелла Тарли, пишет CNET.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инцидент с чашкой Starbucks в кадре "Игры престолов" принес компании более 2 млрд долларов
Напомним, по приближению финала фентезийной саги "Игра престолов" и по всему миру букмекеры принимали ставки.
В частности, принимали ставки по поводу того, кто убьёт Дейенерис Таргариен (букмекеры отдавали первенство Джону Сноу — ставки на него принимали с коэффициентом 1,1 и 1,3. Ставку на Арью Старк можно было сделать с коэффициентом выше — от 2 до 2,3).