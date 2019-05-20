Стало відомо, чим закінчилася "Гра престолів"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Світ побачила остання, шоста, серія восьмого сезону серіалу "Гра престолів". Про це повідомляє УНН з посиланням на TVline.
Так, в останньому епізоді померла Мати Драконів, Дейенеріс Таргаріен. Її вбив Джон Сноу. Після цього Дрогон спалив Залізний трон і забрав тіло Дейенеріс. А Сноу взяли під варту.
При цьому, новим правителем обрали Брана Старка.
На своїй сторінці в Instagram Емілія Кларк, яка виконувала роль Дейенеріс, написала:
"Вам, дорогі добрі чудові фанати, я повинна вам стільки подяки за ваш пильний погляд на те, що ми зробили, і на те, що я зробила з персонажем, який вже був в серцях багатьох, перш ніж я зняла платиновий парик мрії. Без вас немає нас", - написала акторка.
Вона додала, що "Гра престолів" сформувала мене як жінку, як актора і як людину".
Зазначимо, що у фінальній серії глядачі помітили пластикову пляшку під стільцем Семвелла Тарлі, пише CNET.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інцидент з чашкою Starbucks в кадрі "Гри престолів" приніс компанії понад 2 млрд доларів
Нагадаємо, по наближенню фіналу фентезийной саги "Гра престолів" і по всьому світу букмекери приймали ставки.
Зокрема, приймали ставки щодо того, хто вб'є Дейенеріс Таргаріен (букмекери віддавали першість Джону Сноу - ставки на нього брали з коефіцієнтом 1,1 і 1,3. Ставку на Арью Старк можна було зробити з коефіцієнтом вище - від 2 до 2, 3).