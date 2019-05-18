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7 марта, 13:58 • 94357 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137793 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

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Кто выживет: букмекеры принимают ставки на финал “Игры престолов”

Кто выживет: букмекеры принимают ставки на финал “Игры престолов”

Киев  •  УНН

 • 10698 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Приближается финал фентезийной саги “Игра престолов” и по всему миру букмекеры принимают ставки, пишет УНН.

Украинские букмекеры также не отстают и активно предлагают своим клиентам угадывать развязку сериала.

В основном ставки принимаются по таким направлениям:

Какой дом будет править Вестеросом (тут самые высокие шансы на победу прогнозируют дому Старков — коэффициенты от 1,15 до 1,45);

Кто будет правителем Семи Королевств в конце финального телевизионного эпизода (фаворитом стал Бран Старк с коэффициентом 1,1 — 1,2, но букмекеры дают шансы и Сансе Старк. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 3 или же 4,86. Шансы Джона Сноу также колебаться в пределах коэффициента от 3 до 4,1);

Кто убьёт Дейенерис Таргариен (букмекеры отдают первенство Джону Сноу — ставки на него принимаются с коэффициентом 1,1 и 1,3. Ставку на Арью Старк можно сделать с коэффициентом выше — от 2 до 2,3);

Персонаж, который доживет до конца сериала (большинство букмекеров прогнозируют почти равные шансы сразу нескольким персонажам, наиболее высокие шансы у Сансы Старк, Джона Сноу, а также у второстепенных персонажей, например, Яры Грейджой, Тормунда и Бриенны Тарт, но фаворитом является Сэмвелл Тарли коэффициент которого составляет 1,01).

Букмекерские конторы также предлагают, например, ставки на анахроничный предмет, который появится в финальном эпизоде. Среди вариантов зарядный кабель, мобильный телефон, бутылка воды и даже самолёт.

Напомним, американская компания Starbucks за несколько дней, вероятно, получила около 2,3 миллиарда долларов после конфуза с пластиковой чашкой в одном из эпизодов сериала "Игры престолов. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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