Кто выживет: букмекеры принимают ставки на финал “Игры престолов”
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Приближается финал фентезийной саги “Игра престолов” и по всему миру букмекеры принимают ставки, пишет УНН.
Украинские букмекеры также не отстают и активно предлагают своим клиентам угадывать развязку сериала.
В основном ставки принимаются по таким направлениям:
Какой дом будет править Вестеросом (тут самые высокие шансы на победу прогнозируют дому Старков — коэффициенты от 1,15 до 1,45);
Кто будет правителем Семи Королевств в конце финального телевизионного эпизода (фаворитом стал Бран Старк с коэффициентом 1,1 — 1,2, но букмекеры дают шансы и Сансе Старк. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 3 или же 4,86. Шансы Джона Сноу также колебаться в пределах коэффициента от 3 до 4,1);
Кто убьёт Дейенерис Таргариен (букмекеры отдают первенство Джону Сноу — ставки на него принимаются с коэффициентом 1,1 и 1,3. Ставку на Арью Старк можно сделать с коэффициентом выше — от 2 до 2,3);
Персонаж, который доживет до конца сериала (большинство букмекеров прогнозируют почти равные шансы сразу нескольким персонажам, наиболее высокие шансы у Сансы Старк, Джона Сноу, а также у второстепенных персонажей, например, Яры Грейджой, Тормунда и Бриенны Тарт, но фаворитом является Сэмвелл Тарли коэффициент которого составляет 1,01).
Букмекерские конторы также предлагают, например, ставки на анахроничный предмет, который появится в финальном эпизоде. Среди вариантов зарядный кабель, мобильный телефон, бутылка воды и даже самолёт.
Напомним, американская компания Starbucks за несколько дней, вероятно, получила около 2,3 миллиарда долларов после конфуза с пластиковой чашкой в одном из эпизодов сериала "Игры престолов.