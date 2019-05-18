Хто виживе: букмекери приймають ставки на фінал "Гри престолів"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Наближається фінал фентезійної саги "Гра престолів" і по всьому світу букмекери приймають ставки, пише УНН.
Українські букмекери також не відстають і активно пропонують своїм клієнтам вгадувати розв'язку серіалу.
В основному ставки приймаються за такими напрямками:
Який дім буде правити Вестеросом (тут найвищі шанси на перемогу прогнозують дому Старків - коефіцієнти від 1,15 до 1,45);
Хто буде правителем Семи Королівств в кінці фінального телевізійного епізоду (фаворитом став Бран Старк з коефіцієнтом 1,1 - 1,2, але букмекери дають шанси і Сансі Старк. Зробити ставку на її перемогу можна з коефіцієнтом 3 або ж 4,86. Шанси Джона Сноу також коливатися в межах коефіцієнта від 3 до 4,1);
Хто вб'є Дейенеріс Таргаріен (букмекери віддають першість Джону Сноу - ставки на нього приймаються з коефіцієнтом 1,1 і 1,3. Ставку на Арью Старк можна зробити з коефіцієнтом вище - від 2 до 2,3);
Персонаж, який доживе до кінця серіалу (більшість букмекерів прогнозують майже рівні шанси відразу декільком персонажам, найбільш високі шанси у Санси Старк, Джона Сноу, а також у другорядних персонажів, наприклад, Яри Грейджой, Тормунда і Брієнни Тарт, але фаворитом є Семвелл Тарлі коефіцієнт якого становить 1,01).
Букмекерські контори також пропонують, наприклад, ставки на анахронічний предмет, який з'явиться в фінальному епізоді. Серед варіантів зарядний кабель, мобільний телефон, пляшка води і навіть літак.
Нагадаємо, американська компанія Starbucks за кілька днів, ймовірно, отримала близько 2,3 мільярда доларів після конфузу з пластикової чашкою в одному з епізодів серіалу "Гра престолів.