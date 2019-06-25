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Стало известно, как будет решаться вопрос о наказании причастного к трагедии MH17 украинском

Киев • УНН

 • 38064 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Исполнение приговора, вынесенного нидерландским судом в отношении украинских граждан, находящихся в Украине — в частности в отношении подозреваемого в причастности к сбивания самолета Малазийских авиалиний рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года, будет передаваться в Украину без необходимости получения согласия осужденного на это. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве юстиции Украины.

Стало известно, как будет решаться вопрос о наказании причастного к трагедии MH17 украинском

Так, в Минюсте отметили, что вопрос международно-правового сотрудничества в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета Boeing 777 рейса МН17, урегулирован Соглашением между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, вступившим в силу 28 августа 2018 года.

Соглашение, в частности, предусматривает передачу уголовных производств в Королевство Нидерландов на основании Европейской конвенции о передаче производства по уголовным делам 1972 года. Просьба о передаче производства может быть инициировано нидерландской стороной.

Поскольку граждане Украины не могут быть выданы Королевству Нидерландов, соглашение предусматривает, что обвиняемые судом Королевства Нидерландов могут предстать перед нидерландским судом в режиме видеоконференции с их письменного согласия (или другим образом формального подтверждения), не может быть отозвана.

Соглашение также предусматривает, что таким лицам будет предоставлен адвокат соответствии с законодательством Королевства Нидерландов. Заседание в режиме видеоконференции будут проводиться нидерландским судом или под его руководством.

“Выполнение приговоров, вынесенных нидерландским судом в отношении украинских граждан, находящихся в Украине, будет передаваться в Украину без необходимости получения согласия осужденного на это”, — заявили в Минюсте.

“Исполнение приговора нидерландского суда в Украине будет осуществляться в соответствии с законодательством Украины. При этом, украинский суд, решая вопрос об исполнении приговора в Украине, будет связан характером и продолжительностью наказания, назначенного голландским судом. В случае, если назначенное наказание превышает максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом Украины за аналогичное преступление, назначается максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом Украины за аналогичное преступление”, - добавили в министерстве.

Как сообщал УНН, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. Нидерландский прокурор назвал имена четырех подозреваемых в причастности к сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года — это Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Они будут объявлены в международный розыск.

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