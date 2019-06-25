Стало відомо, як вирішуватиметься питання щодо покарання причетного до трагедії MH17 українця

КИЇВ. 25 червня. УНН. Виконання вироку, винесеного нідерландським судом відносно українських громадян, що перебувають в Україні — зокрема щодо підозрюваного у причетності до збиття літака Малазійських авіаліній рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року, передаватиметься до України без необхідності отримання згоди засудженої особи на це. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Міністерстві юстиції України.