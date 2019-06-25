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Стало відомо, як вирішуватиметься питання щодо покарання причетного до трагедії MH17 українця

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Виконання вироку, винесеного нідерландським судом відносно українських громадян, що перебувають в Україні — зокрема щодо підозрюваного у причетності до збиття літака Малазійських авіаліній рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року, передаватиметься до України без необхідності отримання згоди засудженої особи на це. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Міністерстві юстиції України.

Стало відомо, як вирішуватиметься питання щодо покарання причетного до трагедії MH17 українця

Так, у Мінюсті зазначили, що питання міжнародно-правового співробітництва щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака Boeing 777 рейсу МН17, врегульовано Угодою між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, яка набрала чинності 28 серпня 2018 року.

Угода, зокрема, передбачає передачу кримінальних проваджень до Королівства Нідерландів на підставі Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року. Прохання про передачу провадження може бути ініційовано нідерландською стороною.

Оскільки громадяни України не можуть бути видані Королівству Нідерландів, Угода передбачає, що обвинувачені судом Королівства Нідерландів можуть постати перед нідерландським судом у режимі відео конференції за їх письмовою згодою (або іншим чином формального підтвердження), яка не може бути відкликана.

Угода також передбачає, що таким особам буде надано адвоката відповідно до законодавства Королівства Нідерландів. Засідання в режимі відеоконференції проводитимуться нідерландським судом або під його керівництвом.

“Виконання вироків, винесених нідерландським судом відносно українських громадян, що перебувають в Україні, передаватиметься до України без необхідності отримання згоди засудженої особи на це”, — заявили в Мінюсті.

“Виконання вироку нідерландського суду в Україні здійснюватиметься відповідно до законодавства України. При цьому, український суд, вирішуючи питання про виконання вироку в Україні, буде пов’язаний характером та тривалістю покарання, призначеного нідерландським судом. У разі, якщо призначене покарання перевищує максимальне покарання, передбачене кримінальним законом України за аналогічний злочин, призначається максимальне покарання, передбачене кримінальним законом України за аналогічний злочин”, — додали в міністерстві.

Як повідомляв УНН, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до аварії малайзійського Boeing-777. Нідерландський прокурор назвав імена чотирьох підозрюваних у причетності до збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року — це Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко. Вони будуть оголошені в міжнародний розшук.

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