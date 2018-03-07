Стало известно, в каких регионах украинцы получают самые высокие зарплаты

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Заработные платы, размер которых выше среднего по стране, в января 2018 года получали жители Киева, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

“В январе 2018 года средний размер оплаты труда во всех регионах был выше уровня минимальной заработной платы, вместе с тем только в четырех из них заработная плата превысила среднюю по Украине: г. Киев — 11 668 грн, Донецкая область — 8 389 грн, Киевская — 8 145 грн и Днепропетровска — 7 839 грн”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый низкий уровень заработной платы, который не превышал 79,1% от среднего по экономике, наблюдался в Черниговской, Херсонской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Напомним, в январе 2018 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций составил 7 711 грн и по сравнению с январем 2017 увеличился на 28,4%.

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