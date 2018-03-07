Стало відомо, у яких регіонах українці отримують найвищі зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Заробітні плати, розмір яких вищий за середній по країні, у січні 2018 року отримували мешканці Києва, Донецької, Київської та Дніпропетровської областей. Про це повідомили у Держаній службі статистики України, передає УНН.
“У січні 2018 року середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м. Київ — 11 668 грн, Донецька область — 8 389 грн, Київська — 8 145 грн та Дніпропетровська — 7 839 грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79,1% від середнього по економіці, спостерігався в Чернігівській, Херсонській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Нагадаємо, у січні 2018 року розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій становив 7 711 грн і порівняно із січнем 2017 року збільшився на 28,4%.