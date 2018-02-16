Стало известно, сколько украинцев живут на минималку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В декабре 2017 года 6,6% штатных работников получали минимальные зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
“В декабре 2017 года начисление в пределах минимальной заработной платы было у 6,6% штатных работников, что на 3,7 процентных пункта меньше, чем в марте 2017 года”, — говорится в сообщении.
В то же время, доля работников с заработной платой от 3 200 грн до 6 000 грн составляла 43,8%, а свыше 6 000 грн получали 49,6% работников.
При этом у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 000 грн.
Напомним, правительство ожидает, что в этом году средняя заработная плата по Украине составит 10 000 гривен и это позволит вернуть украинских заробитчан в Украину.