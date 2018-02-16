Стало відомо, скільки українців живуть на мінімалку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У грудні 2017 року 6,6% штатних працівників отримували мінімальні зарплати. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
“У грудні 2017 року нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 6,6% штатних працівників, що на 3,7 відсоткових пункти менше, ніж у березні 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Водночас, частка працівників із заробітною платою від 3 200 грн до 6 000 грн становила 43,8%, а понад 6 000 грн отримували 49,6% працівників.
При цьому у 23,5% штатних працівників нарахована заробітна плата перевищувала 10 000 грн.
Нагадаємо, уряд очікує, що цього року середня заробітна плата по Україні складе 10 тисяч гривень і це дозволить повернути українських заробітчан до України.