Стало известно, сколько украинцев получали помощь по безработице в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В мае пособие по безработице получали 254,5 тыс. украинцев, передает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
"Среднесписочная численность безработных, получавших пособие по безработице в мае 2018 года составляла 254,5 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице составил 2426 грн, что составляет 65,2% законодательно установленного размера минимальной заработной платы (3723 грн)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по данным Государственной службы занятости, количество зарегистрированных безработных на конец мая составило 316 тыс. человек. Более половины от общего числа безработных составляли женщины.
Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране на конец мая составил 1,2% населения трудоспособного возраста.
Напомним, в апреле средний размер пособия по безработице уменьшился на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем.