Стало відомо, скільки українців отримували допомогу по безробіттю у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У травні допомогу по безробіттю отримували 254,5 тис. українців, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
“Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в травні 2018 року складала 254,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2426 грн, що дорівнює 65,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн)”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за даними Державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня становила 316 тис. осіб. Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець травня становив 1,2% населення працездатного віку.
Нагадаємо, у квітні середній розмір допомоги по безробіттю зменшився на 6,4%, порівняно із попереднім місяцем.