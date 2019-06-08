Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В течение сессии ВНО по восьми предметам в пункты проведения тестирования не допустили 441 человека. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования в ответ на информационный запрос УНН.
"С 21 мая по 4 июня состоялась сессия внешнего независимого оценивания по 8 предметам", - отметили в Центре.
По данным УЦОКО, по состоянию на 4 июня, из-за опоздания или отсутствие обязательных документов в пункты проведения ВНО не допущено:
• математика - 113 человек;
• украинский язык и литература - 186 человек;
• английский язык - 29 человек;
• физика - 11 человек;
• история Украины - 102 человека.
Таким образом, всего за время проведения сессии ВНО по восьми предметам в пункты проведения тестирования не допустили 441 человека.
Напомним, в ВНО по украинскому языку приняли участие более 339 тыс. человек.
Как сообщал УНН, ВНО по математике составило почти 152 тыс. человек.