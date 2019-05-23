У ЗНО з української мови взяли участь понад 339 тисяч осіб

"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з української мови і літератури взяли 339 753 особи, що становить 97,2 % від загальної кількості зареєстрованих. 58 учасників ЗНО не змогли потрапити до пунктів тестування через запізнення, 131 – через відсутність одного з обов’язкових документів", - йдеться в повідомленні.

За даними Центру, проведення зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування забезпечували 57 899 осіб. Дотримання процедури тестування контролювали 255 громадських спостерігачів і 40 представників засобів масової інформації.

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Зазначено, що у разі, якщо учасники ЗНО не змогли сьогодні взяти участь у тестуванні з української мови і літератури через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, вони зможуть до 29 травня зареєструватися для участі в додатковій сесії.

"Для цього необхідно подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії — у відповідному розділі", - пояснили в УЦОЯО.

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У Центрі зазначили, що з завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі "ЗНО-2019. Українська мова і література". Завтра на цій сторінці буде розміщено правильні відповіді до тесту.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 23 травня, пройшло зовнішнє незалежного оцінювання з української мови.

Напередодні, 21 травня, в Україні пройшло ЗНО з математики.