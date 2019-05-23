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Актуальное
Во ВНО по украинскому языку приняли участие более 339 тысяч человек

Во ВНО по украинскому языку приняли участие более 339 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 8563 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе приняли участие 339 753 человека. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, передает УНН.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 339 753 человека, что составляет 97,2% от общего количества зарегистрированных. 58 участников ВНО не смогли попасть в пункты тестирования из-за опоздания, 131 - из-за отсутствия одного из обязательных документов", - говорится в сообщении.

По данным Центра, проведение внешнего независимого оценивания в пунктах тестирования обеспечивали 57 899 человек. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 255 общественных наблюдателей и 40 представителей средств массовой информации.

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Отмечено, что в случае, если участники ВНО не смогли сегодня принять участие в тестировании по украинскому языку и литературе по причинам, не зависящим от их действий и воли, они смогут до 29 мая зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

"Для этого необходимо подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Подробнее об условиях участия в дополнительной сессии - в соответствующем разделе", - пояснили в УЦОКО.

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В Центре отметили, что с задачами сертификационной работы можно ознакомиться в разделе "ВНО-2019. Украинский язык и литература". Завтра на этой странице будут размещены правильные ответы к тесту.

Напомним, в Украине в четверг, 23 мая, прошло внешнее независимого оценивания по украинскому языку.

Накануне, 21 мая, в Украине прошло ВНО по математике.

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