Сьогодні в Україні стартує ЗНО

"21 травня тестуванням з математики розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00", - нагадали у центрі.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів абітурієнта до пункту проведення ЗНО допущено не буде.

Учасникам порадили заздалегідь дізнатися адресу проведення ЗНО з математики, взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

"Нагадуємо, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо", - додали в УЦОЯО.

На виконання сертифікаційної роботи з математики відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті — 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, — 62.

Сертифікаційна робота містить завдання різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;

на встановлення відповідності ("логічні пари") (№ 21–24); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;

відкритої форми з короткою відповіддю, що містять два типи завдань: структуроване (№ 25, 26) і неструктуроване (№ 27–30); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;

відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 31–33); розв’язок на них потрібно записати у бланку Б.

Нагадаємо, 3 травня стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО.