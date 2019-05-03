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Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО

Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні, 3 травня, розпочалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО-2019. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти.

"Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (розпочалася – ред.) 3-го травня та триватиме до 20-го травня", - йдеться в повідомленні.

Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:

  • брали участь в АТО та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;
  • проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;
  • за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
  • мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Також, цього року додаткова сесія розпочнеться 26 червня тестуванням з математики, 27 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови, 1 липня – з французької мови, 2 липня – з іспанської мови, 3 липня – з української мови і літератури, 4 липня – з фізики, 5 липня – з англійської мови, 8 липня – з історії України, 9 липня – з біології, 10 липня – з географії. Завершиться додаткова сесія 11 липня тестуванням з хімії.

Нагадаємо, тестування з предметів ЗНО цього року розпочнеться 21 травня – екзаменом з математики.

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