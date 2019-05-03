Сегодня стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня, 3 мая, началась регистрация на дополнительную сессию ВНО-2019. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
"Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (началась - ред.) 3 мая и продлится до 20-го мая", - говорится в сообщении.
Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:
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- участвовали в АТО и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрировались для участия во внешнем оценивании в основной период;
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- проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;
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- по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;
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- должны составлять государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты внешнего оценивания как оценки за государственную итоговую аттестацию).
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Также, в этом году дополнительная сессия начнется 26 июня с тестирования по математике, 27 июня состоится внешнее независимое оценивание по немецкому языку, 1 июля - по французскому языку, 2 июля - по испанскому языку, 3 июля - по украинскому языку и литературе, 4 июля - с физики, 5 июля - по английскому языку, 8 июля - по истории Украины, 9 июля - по биологии, 10 июля - по географии. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.
Напомним, тестирование по предметам ВНО в этом году начнется 21 мая - экзаменом по математике.