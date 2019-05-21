ЗНО з математики склало майже 152 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Зовнішнє незалежне оцінювання з математики, яке відбулося сьогодні, склало 151 990 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані УЦОЯО.
"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з математики взяла 151 990 осіб, що становить 94,5 % від загальної кількості зареєстрованих", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 82 учасники ЗНО не змогли потрапити до пунктів тестування через відсутність одного з обов’язкових документів, 31 – через запізнення.
В УЦОЯО повідомили, що проведення зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування забезпечували 26 765 осіб. В той же час, дотримання процедури тестування контролювали 183 громадських спостерігачі та 38 представників засобів масової інформації.
Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшла основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року - тестування з математики.