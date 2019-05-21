ВНО по математике сдали почти 152 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Внешнее независимое оценивание по математике, которое состоялось сегодня, сдали 151 990 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные УЦОКО.
"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по математике взяли 151 990 человек, что составляет 94,5% от общего количества зарегистрированных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 82 участника ВНО не смогли попасть в пункты тестирования из-за отсутствия одного из обязательных документов, 31 - из-за опоздания.
В УЦОКО сообщили, что проведение внешнего независимого оценивания в пунктах тестирования обеспечивали 26 765 человек. В то же время, соблюдение процедуры тестирования контролировали 183 общественных наблюдателя и 38 представителей средств массовой информации.
Напомним, сегодня в Украине прошла основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 - тестирование по математике.