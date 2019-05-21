ВНО по математике сдали почти 152 тыс. человек

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по математике взяли 151 990 человек, что составляет 94,5% от общего количества зарегистрированных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 82 участника ВНО не смогли попасть в пункты тестирования из-за отсутствия одного из обязательных документов, 31 - из-за опоздания.

В УЦОКО сообщили, что проведение внешнего независимого оценивания в пунктах тестирования обеспечивали 26 765 человек. В то же время, соблюдение процедуры тестирования контролировали 183 общественных наблюдателя и 38 представителей средств массовой информации.

Напомним, сегодня в Украине прошла основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 - тестирование по математике.