Стало відомо, скільки учасників ЗНО не допустили до складання тестування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Протягом сесії ЗНО з восьми предметів до пунктів проведення тестування не допустили 441 особу. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти у відповідь на інформаційний запит УНН.
"З 21 травня до 4 червня відбулася сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 8 предметів", - зазначили в Центрі.
За даними УЦОЯО, станом на 4 червня через запізнення або відсутність обов’язкових документів до пункту проведення ЗНО не допущено:
• математика – 113 осіб;
• українська мова і література – 186;
• англійська мова – 29 осіб;
• фізика – 11 осіб;
• історія України – 102 особи.
Таким чином, всього за час проведення сесії ЗНО з восьми предметів до пунктів проведення тестування не допустили 441 особу.
Нагадаємо, у ЗНО з української мови взяли участь понад 339 тисяч осіб.
Як повідомляв УНН, ЗНО з математики склало майже 152 тисячі осіб.