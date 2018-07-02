Стало известно, о чем чаще всего говорят Порошенко и Путин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным постоянно поднимает вопрос освобождения украинских узников Кремля. Об этом во время брифинга заявила вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Президент во время своих редких (разговоров с Путиным - ред.) поднимает едва ли не единственный вопрос - освобождение политзаключенных Кремля и заложников на оккупированных территориях. Судьба украинцев на оккупированных территориях Донбасса зависит исключительно от Кремля", - заявила И.Геращенко.
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Как сообщал УНН, в июне 2018 года П.Порошенко дважды говорил по телефону с В.Путиным.
9 июня во время телефонного разговора украинский президент, как сообщает его пресс-служба, подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях, а также обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.
21 июня, по информации АП, П.Порошенко по телефону призвал Путина освободить украинских заложников и подчеркнул важность допуска Омбудсмена к удерживаемому в РФ Олегу Сенцову.