Стало відомо, про що найчастіше говорять Порошенко і Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час розмов з президентом РФ Володимиром Путіними постійно порушує питання звільнення українських в’язнів Кремля. Про це під час брифінгу заявила віце-спікер ВР України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
“Президент під час своїх рідких (розмов з Путіним — ред.) порушує чи не єдине питання — звільнення політв’язнів Кремля і заручників на окупованих територіях. Доля українців на окупованих територіях Донбасу залежить виключно від Кремля”, — заявила І.Геращенко.
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Як повідомляв УНН, у червні 2018 року П.Порошенко двічі говорив по телефону з В.Путіним.
9 червня під час телефонної розмови український президент, як повідомляє його прес-служба, наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях, а також звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я.
21 червня, за інформацією АП, П.Порошенко телефоном закликав В.Путіна звільнити українських заручників та наголосив на важливості допуску Омбудсмена до утримуваного в РФ Олега Сенцова.