Стали известны подробности избиения патрульной в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Стали известны подробности избиения девушки-патрульной, которое произошло ночью 20 ноября в Киеве на Васильковской. Об этом на своей странице написала спикер ГУ НП в Киеве Оксана Блищик, передает УНН.
"Ночью патрульные оформляли ДТП без пострадавших на Большой Васильковской. На дорогу вышла компания мужчин. Патрульная попросилась их освободить проезжую часть дороги. Возник конфликт. В результате один из мужчин ударил ее. Патрульной стало плохо, ее доставили в больницу (подозрение на ЗЧМТ, ушиб плеча и бедра), где оказали необходимую помощь. Ее состояние удовлетворительное. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Это - киевлянин, 1981 г.р.", - говорится в сообщении.
Напомним, по факту избиения патрульной открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного Кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).