Стали відомі подробиці побиття патрульної у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Стало відомо подробиці побиття дівчини-патрульної, яке сталося вночі 20 листопада у Києві на Васильківській. Про це на своїй сторінці написала речниця ГУ НП у місті Києві Оксана Блищик, передає УНН.
"Вночі патрульні оформлювали ДТП без потерпілих на Великій Васильківській. На дорогу вийшла компанія чоловіків. Патрульна попросилася іх звільнити проізну частину дороги. Вник конфлікт. У результаті один із чоловіків вдарив іі. Патрульній стало зле, іі доставили в лікарню (підозра на ЗЧМТ, забій плеча і стегна), де надали необхідну допомогу. Іі стан задовільний. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК Украіни. Це - киянин, 1981 р.н.", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за фактом побиття патрульної відкрите кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального Кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).