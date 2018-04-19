Стало известно, когда украинские вокзалы превратятся в шопинг-моллы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Прибыли вокзалов после передачи их в концессию могут вырасти более чем в 15 раз. Кроме того, они фактически превратятся в шопинг-моллы и станут удобными для пассажиров. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал журналистам директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевський, передает корреспондент УНН.
"Разница между доходами вокзалов в странах, где вокзалы сдаются в аренду или переданы в концессию составляет 15-20 раз. Конечно сразу у Украины такого эффекта не будет, но мы ожидаем увеличения доходов вокзалов в 5-7 раз после передачи их в концессию", - сказал Саболевський.
Как уточнил он, к примеру, в прошлом году, киевский вокзал заработал 10 млн гривен.
Кроме того, по словам Саболевського, от такого нововведения - передачи вокзалов в концессию - выигрывают пассажиры.
"В других странах вокзалы - это место встречи, шопинг-центры, места, где можно поесть и тому подобное. То есть они фактически являются обычными шопинг-молами", - пояснил он.
Как сообщал УНН, вокзалы "Укрзализныци" объединят в одну отдельную вокзальную компанию. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.