Стало известно, когда украинские вокзалы превратятся в шопинг-моллы

"Разница между доходами вокзалов в странах, где вокзалы сдаются в аренду или переданы в концессию составляет 15-20 раз. Конечно сразу у Украины такого эффекта не будет, но мы ожидаем увеличения доходов вокзалов в 5-7 раз после передачи их в концессию", - сказал Саболевський.



Как уточнил он, к примеру, в прошлом году, киевский вокзал заработал 10 млн гривен.



Кроме того, по словам Саболевського, от такого нововведения - передачи вокзалов в концессию - выигрывают пассажиры.



"В других странах вокзалы - это место встречи, шопинг-центры, места, где можно поесть и тому подобное. То есть они фактически являются обычными шопинг-молами", - пояснил он.



Как сообщал УНН, вокзалы "Укрзализныци" объединят в одну отдельную вокзальную компанию. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.