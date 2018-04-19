Стало відомо, коли українські вокзали перетворяться на шопінг-моли
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Прибутки вокзалів після передачі їх у концесію можуть зрости більш ніж у 15 разів. Крім того, вони фактично перетворяться на шопінг-моли та стануть зручними для пасажирів. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав журналістам директор із стратегічного розвитку та інвестиційної політики "Укрзалізниці" Антон Саболевський, передає кореспондент УНН.
"Різниця між прибутками вокзалів у країнах де вокзали здаються в оренду або передані у концесію складає 15-20 разів. Звичайно одразу Україна такого ефекту не матиме, проте ми очікуємо збільшення прибутків вокзалів у 5-7 разів після передачі їх у концесію", - сказав Саболевський.
Як уточнив він, до прикладу, минулого року, київський вокзал заробив 10 млн гривень.
Крім того, за словами Саболевського, від такого нововведення - передачі вокзалів у концесію - виграють пасажири.
"В інших країнах вокзали – це місце зустрічі, шопінг-центри, місця, де можна поїсти тощо. Тобто вони фактично є звичайними шопінг-молами", - пояснив він.
Як повідомляв УНН, вокзали "Укрзалізниці" об'єднають в одну окрему вокзальну компанію. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.