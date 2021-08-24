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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 107330 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 124098 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 127939 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 187367 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 220594 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 138777 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131156 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Стало известно, когда и где будут прощаться с екснардепом Владимиром Бондаренком

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Похороны народного депутата нескольких созывов, бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренка состоится 26 августа. Об этом сообщает в Facebook священник ПЦУ Богдан Тимошенко, пишет УНН.

Детали

Итак, 26 августа в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе. Киева можно будет попрощаться с Владимиром Бондаренком.

В 12:00 в храме св. вмч. Димитрия Солунского в Этнографическом комплексе “Украинское село” состоится заупокойная литургия. Погребения состоится в 12:30 недалеко от храма в с.Гуровщина (хутор Буча).

Напомним

24 августа ушел из жизни народный депутат нескольких созывов, бывший председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

Украинские Национальные Новости

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