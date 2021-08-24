Помер екснардеп та колишній голова КМДА Володимир Бондаренко

Цитата:

“Пішла з життя близька мені людина — Володимир Дмитрович Бондаренко”, — повідомила депутатка.

Довідково

Володимир Бондаренко народився 4 грудня 1952 року. Народний депутат України II, III, IV, VI та VII скликань, голова КМДА з 7 березня по 25 червня 2014 року, депутат Київської міської ради VII скликання (з 5 червня 2014 року). Член партії “Реформи і порядок” — голова Київської міської організації та заступник голови партії (з 1999). Голова Київської міської партійної організації ВО “Батьківщина” (з 27 серпня 2014). Кандидат наук з державного управління (з 2009).