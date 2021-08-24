Стало відомо, коли і де будуть прощатися із екснардепом Володимиром Бондаренком
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Похорон народного депутата кількох скликань, колишнього голови Київської міської державної адміністрації Володимира Бондаренка відбудеться 26 серпня. Про це інформує у Facebook священник ПЦУ Богдан Тимошенко, пише УНН.
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Отже, 26 серпня о 10:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі м. Києва можна буде попрощатися з Володимиром Бондаренком.
О 12:00 у храмі св. вмч. Димитрія Солунського в Етнографічному комплексі "Українське село" відбудеться заупокійна літургія. Погребіння відбудеться о 12:30 недалеко від храму в с.Гурівщина (хутір Буча).
Нагадаємо
24 серпня пішов з життя народний депутат кількох скликань, колишній голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.