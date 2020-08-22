Стало известно, продолжит ли Ярмоленко выступления в "Вест Хэме"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Агент футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко - Вадим Шаблий, рассказал о судьбе игрока в "Вест Хэме", сообщает УНН со ссылкой Youtube-канал "Визуальная Yellow".
Шаблий подтвердил, что лондонский клуб сохранит полузащитника на еще один сезон.
“Все хорошо, Ярмоленко проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто не собирается продавать. В клубе у него все хорошо”, — подчеркнул Шаблий.
Ранее сообщалось, что “Вест Хэм” попытается продать Ярмоленко этим летом и выручить деньги на новые приобретения.
Добавим, в активе украинца проведено 23 матча за “молотобойцев” в предыдущем сезоне.