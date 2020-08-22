Стало відомо, чи продовжить Ярмоленко виступи у "Вест Хемі"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Агент футболіста збірної України Андрія Ярмоленка - Вадим Шаблій, розповів про долю гравця у "Вест Хемі", повідомляє УНН з посиланням Youtube-канал "Відеожурнал Yellow".
Шаблій ствердив, що лондонський клуб збереже півзахисника на ще один сезон.
“Все добре, Ярмоленко проходить підготовку до сезону разом з клубом. Все нормально, ніхто нікуди не збирається йти. Ніхто його не збирається продавати. У клубі у нього все добре”, — наголосив Шаблій.
Раніше повідомлялося, що “Вест Хем” спробує продати Ярмоленко цього літа і виручити гроші на нові придбання.
Додамо, в активі українця 23 проведені матчі за “молотобійців” у попередньому сезоні.