Стало известно, сколько военнослужащих и техники потеряла Россия за сутки 10 сентября 2026

За прошедшие сутки российские войска потеряли еще около 1 520 военнослужащих, а общие боевые потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 502 390 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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По данным Генштаба, в течение суток россия также потеряла 1 танк, 15 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем, 2 РСЗО и 5 средств ПВО.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 1 российский вертолет, 2 017 БПЛА оперативно-тактического уровня, 16 наземных робототехнических комплексов и 613 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери россии

С начала полномасштабного вторжения российские войска также потеряли 12 339 танков, 25 305 боевых бронированных машин, 49 452 артиллерийские системы, 2 107 РСЗО и 1 618 средств ПВО.

Общие потери авиации составляют 441 самолет и 356 вертолетов. Также Генштаб сообщает о 508 205 потерянных БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 103 крылатых ракетах, 35 кораблях и катерах и 2 подводных лодках.

Данные о потерях российских войск уточняются.

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