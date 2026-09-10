Стало відомо, скільки військових та техніки втратила росія за добу 10 вересня 2026

За минулу добу російські війська втратили ще близько 1 520 військових, а загальні бойові втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 502 390 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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За даними Генштабу, протягом доби росія також втратила 1 танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 5 засобів ППО.

Крім того, Сили оборони знищили 1 російський гелікоптер, 2 017 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 наземних робототехнічних комплексів та 613 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні втрати росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська також втратили 12 339 танків, 25 305 бойових броньованих машин, 49 452 артилерійські системи, 2 107 РСЗВ та 1 618 засобів ППО.

Загальні втрати авіації становлять 441 літак і 356 гелікоптерів. Також Генштаб повідомляє про 508 205 втрачених БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 103 крилаті ракети, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

Дані щодо втрат російських військ уточнюються.

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