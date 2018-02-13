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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 81411 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 95640 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 98038 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111892 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 101831 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105215 просмотра

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10 марта, 06:48 • 112174 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стали известны финалисты олимпийского турнира в дабл-миксте по керлингу

Стали известны финалисты олимпийского турнира в дабл-миксте по керлингу

Киев  •  УНН

 • 7520 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В центре керлингу Каннын прошли два полуфинальных поединка в дабл-миксте по данному виду спорта на зимней Олимпиаде в Южной Корее, сообщает УНН со ссылкой на сайт pyeongchang2018.

В первой встрече игрового дня команда Канады получила выигрыш над Норвегией 8:4. Следующее противостояние закончилось победой Швейцарии над олимпийскими атлетами России - 7:5.

Таким образом, канадцы и швейцарцы гарантированно получат медаль в дабл-миксте по керлингу.

Отметим, что победитель в данной программе керлингу станет известным уже завтра. Финальная встреча стартует в 13:05 по киевскому времени.

Справка: в 1998 году керлинг был признан олимпийским видом спорта, и на зимних Олимпийских играх в Нагано были разыграны первые золотые медали. Победителем в соревнованиях мужчин стала команда Швейцарии, а первые золотые медали у женщин завоевала команда Канады. Однако в феврале 2006 года МОК пересмотрел историю и постановил, что соревнования по керлингу на Играх 1924 должны считаться полноценной олимпийской событием.

Украинские Национальные Новости

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