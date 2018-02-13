Стали известны финалисты олимпийского турнира в дабл-миксте по керлингу

В первой встрече игрового дня команда Канады получила выигрыш над Норвегией 8:4. Следующее противостояние закончилось победой Швейцарии над олимпийскими атлетами России - 7:5.

Таким образом, канадцы и швейцарцы гарантированно получат медаль в дабл-миксте по керлингу.

Отметим, что победитель в данной программе керлингу станет известным уже завтра. Финальная встреча стартует в 13:05 по киевскому времени.

Справка: в 1998 году керлинг был признан олимпийским видом спорта, и на зимних Олимпийских играх в Нагано были разыграны первые золотые медали. Победителем в соревнованиях мужчин стала команда Швейцарии, а первые золотые медали у женщин завоевала команда Канады. Однако в феврале 2006 года МОК пересмотрел историю и постановил, что соревнования по керлингу на Играх 1924 должны считаться полноценной олимпийской событием.