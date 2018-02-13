Стали відомими фіналісти олімпійського турніру у дабл-міксті з керлінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У центрі керлінгу Каннина пройшли два півфінальні поєдинки у дабл-міксті з даного виду спорту на зимовій Олімпіаді у Південній Кореї, повідомляє УНН з посиланням на сайт pyeongchang2018.
У першій зустрічі ігрового дня команда Канади здобула виграш над Норвегією 8:4. Наступне протистояння закінчилося звитягою Швейцарії над олімпійськими атлетами Росії — 7:5.
Таким чином, канадці та швейцарці гарантовано отримають медаль у дабл-міксті з керлінгу.
Зазначимо, що переможець у даній програмі керлінгу стане відомим вже завтра. Фінальна зустріч стартуватиме о 13:05 за київським часом.
Довідка: у 1998 році керлінг був визнаний олімпійським видом спорту, і на зимових Олімпійських іграх в Нагано були розіграні перші золоті медалі. Переможцем в змаганнях чоловіків стала команда Швейцарії, а перші золоті медалі у жінок завоювала команда Канади. Проте у лютому 2006 року МОК переглянув історію і ухвалив, що змагання з керлінгу на Іграх 1924 року мають вважатися повноцінною олімпійською подією.