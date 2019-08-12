Стали известны детали боя Усика против победителя пары Джошуа - Руис
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Промоутер боксера Александра Усика (16-0, 12 КО) - Александр Красюк рассказал о переходе его боксера в супертяжелый вес и организации его поединков за титулы, сообщает УНН со ссылкой на Luckypunch.net.
"Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым на данный момент владеет Руис-младший. Сейчас этот титул будет разыгран в реванше. Усик еще не выступал в супертяжелом весе, но уже получил этот статус, это произошло в связи с тем, что стал абсолютным чемпионом мира. WBO присвоила ему статус "суперчемпиона", а если "суперчемпион" решает перейти в следующий вес, то он автоматически получает статус обязательного претендента. Мы этим воспользовались", - рассказал Красюк.
Также промоутер отметил, в какой период наш земляк проведет поединок против Джошуа или Руиса.
"Усик в ближайшее время подтвердит статус официального претендента, проведет свой поединок и будет ждать победителя реванша Джошуа - Руис. Этот поединок должен состояться в течение 180 дней с момента, как WBO напишет соответствующее письмо, а они его напишут сразу после того, как второй бой Джошуа и Руиса состоится", - подытожил Красюк.
Напомним, что ранее была обнародована дата проведения следующего боя Усика.