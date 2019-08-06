Стала відома дата наступного бою Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик визначився із датою повернення в ринг. Про це повідомляє "ESPN", передає УНН.
Дата дебютанта суперважкого дивізіону призначена на 12 жовтня в "Wintrust Arena" в Чикаго. Проте переговори українця щодо наступного поєдинку ще не закінчені.
Заплановано, що бій Усика стане головним на вечорі боксу, організованого промоутерською компанією "Matchroom Boxing" на стрімінговій-платформі "DAZN".
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Зазначається, що суперником може стати камерунець Карлос Такам з яким він повинен був битися 25 травня, перш ніж отримав травму біцепса (тоді бій був скасований).
Нагадаємо, що Усик є обов'язковим претендентом на поєдинок матчу-реваншу в суперважкій вазі між чемпіоном світу Енді Руїсом-молодшим і Ентоні Джошуа.