Усик назвав ім'я найкращого суперважковаговика світу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Екс-абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій ваговій вазі Олександр Усик назвав ім'я найкращого суперважковаговика світу, передає УНН з посиланням на Vringe.com.
За словами українця, британець Тайсон Ф'юрі наразі є найкращим у надважкій ваговій категорії.
"Хто кращий прямо зараз? Я думаю, це Тайсон Ф'юрі. Може бути. Це моя думка. Мені подобається як він веде бій, як боксує. Ф'юрі буде найбільшим випробуванням у суперважкій вазі", - підкреслив Усик.
Відзначимо, що Ф'юрі є екс-чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF, але зараз не володіє жодним з титулів.
Нагадаємо, що на думку Усика кращим боксером в незалежності від вагової категорії є Василь Ломаченко.